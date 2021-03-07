Конгресс США: российские комплексы С-400 являются серьезным вызовом для Вашингтона

Сегодня, 19:04

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Конгресс США: российские комплексы С-400 являются серьезным вызовом для Вашингтона

Боевые характеристики зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» производства Российской Федерации оценили эксперты конгресса Соединенных Штатов Америки. Ссылаясь на копию доклада службы технических исследований при конгрессе США (ИСК), эту информацию предоставило агентство RT.

Американский документ приводит на своих страницах сравнительные показатели систем ПВО США с характеристиками аналогичных боевых систем ряда других государств. Как пишут американские специалисты по вооружениям в своей пояснительной записке, современные комплексы ПВО являются серьезной проблемой для армии США. Боевые комплексы противовоздушной обороны сейчас создаются такими, что они представляют собой распределённую сеть, а не конкретные радары или пусковые установки, которые нужно нейтрализовать.

«Одним из элементов интегрированной системы ПВО, которые для Вооружённых сил США могут представлять наиболее серьёзный вызов, является зенитно-ракетный комплекс российской разработки С-400 «Триумф», – подчеркивают аналитики американского конгресса.

По мнению экспертов, все потенциальные противники США – Россия, Китай и Иран – рассматривают военно-воздушные силы в качестве основного преимущества США при проведении военных операций. В результате некоторые из этих стран занялись разработкой интегрированных систем ПВО «для противостояния американскому военному потенциалу».

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