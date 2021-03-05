Эстонские школьники готовятся к войне с Россией

Сегодня, 11:19

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Эстонские школьники готовятся к войне с Россией

Эстония начала кампанию по противодействию «российской угрозы», привлекая для этого молодежь и подростков. Министр обороны страны Калле Лаанет отметил, что подрастающее молодое поколение Эстонии все чаще высказывает готовность идти воевать в случае нападения на страну, поэтому вполне резонно их обучать искусству обращения с оружием. Об этом пишет «RT».

Согласно проведенному соцопросу, почти 63% молодежи в возрасте от 16 до 26 лет готовы хоть сейчас отправляться воевать на защиту родины. Политологи отмечают, что такие результаты являются следствием активной политики русофобии, которая уже несколько лет процветает в Эстонии.

«Запугивание населения мнимой угрозой со стороны России позволяет Лаанету увеличивать расходы на военные нужды. Кроме того, навязываемый алармизм позволяет взращивать у молодежи чувство экзальтированного патриотизма, что тоже на руку правительству Эстонии», - высказались политологи.

Известно, что в рамках учебных заведений Эстонии, которые дают среднее образование, предмет государственной обороны считают крайне важным почти 81% учащихся и родителей — это подтверждает, что страна готовится к активной милитаризации населения. Министр обороны страны Калле Лаанет неоднократно заявлял, что присутствие в Эстонии войск НАТО дают «уверенность населению и поддержку военнослужащим страны», и более половины граждан страны убеждены, что Россия до сих пор не напала на них только потому, что дислокация контингента иностранных военнослужащих повысила безопасность Эстонии и отвратила «российскую угрозу».

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