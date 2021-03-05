Пилоты ВКС РФ преподали урок США в Черном море

Сегодня, 11:04

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Пилоты ВКС РФ преподали урок США в Черном море

Российские пилоты преподали Западу незабываемый показательный урок в Черном море, проведя жесткий ответ на американскую провокацию. Россия продемонстрировала, что более не будет спокойно наблюдать за тем, как ВМФ США усиливает свое присутствие в Черноморской акватории.

Недавние провокации в Черном море со стороны американских ракетных эсминцев «Дональд Кук» и «Портер» спровоцировали ожидаемый ответ России —в небо были подняты по тревоге сразу 6 истребителей, которые осуществляли контроль за нарушителями. В Китае отметили, что такой случай является беспрецедентным — еще никогда до этого Россия не использовала маневр с задействованием столь большого числа истребителей. Такой оперативной реакцией Москва показала, что спокойно наблюдать за тем, как США проводит провокационные маневры вблизи российских границ никто не будет — более того, в Китае считают, что РФ могла идентифицировать данную ситуацию как прямое нападение, и ликвидировать американских нарушителей.

В то же время эскалация военного конфликта в акватории Черного моря является нежелательной как для России, так и для НАТО, поэтому в данном случае провокация США не привела к ответным военным действиям, хотя Москва показала, что не исключает и такой вариант.

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  • а где обещанное провести отбамбится рядом с кораблями .
  • много шума из ничего
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