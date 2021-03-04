На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

В субботу днем в украинском сегменте Интернета поднялась настоящая паника. После сообщений в СМИ и некоторых Telegram-каналах о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин вылетел на частном самолете в сторону Киева, украинские пользователи всерьез заговорили о необходимости ввести военное положение в стране. Многие даже писали обращения в различные государственные ведомства и непосредственно президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять срочные меры.

По информации Telegram-канала «Фаренгейт», утром 6 марта бизнесмен частным рейсом вылетел из Санкт-Петербурга в сторону Киева. Блогер Руслан Осташко отмечает, что самолет Пригожина действительно следовал через воздушное пространство Украины.

Новость украинские пользователи встретили негативно. Один из юзеров даже написал, что авиасудно стоило бы сбить. Авторы Telegram-канала «Союз блогеров Украины» заявили, что им «только этого не хватало». А некоторые увидели в событии серьезную опасность для государства.

«Этот человек опасен для нашей страны, он может уничтожить наши дома, он захватывал Донбасс. А теперь мы его приглашаем к себе в гости. О чем вообще думают в правительстве», – возмутился один из юзеров.

Пользователи Instagram также не остались в стороне и попросили президента страны ввести военное положение, оставляя комментарии подобного содержания под его публикациями в соцсети. Некоторые представители украинской блогосферы настолько серьезно отнеслись к этому вопросу, что даже заговорили о вынесении его на обсуждение Совбеза страны.

«Пора вводить военное положение и привести все силы в боевую готовность! Совбез должен оперативно отреагировать на эту попытку вторжения и не допустить вмешательства со стороны России!» – написал в личном блоге один из украинских инфлюенсеров.

Однако уже спустя некоторое время суета и обсуждение в Сети затихли, после того как самолет петербургского бизнесмена проследовал мимо Украины.