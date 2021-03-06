Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

После запуска ракет и артиллерийских снарядов по войскам сирийской армии на территории Идлиба протурецкими боевиками авиация ВКС Российской Федерации ответила им массированной и разрушительной атакой.

Авиационная группировка Российской Федерации нанесла ракетно-бомбовые удары колоссальной силы по военным базам исламистов, которые занимали территории вокруг сирийского населенного пункта Маарат-Мисрин. Средства массовой информации Сирийской Арабской Республики распространили сообщение, что в данной ракетной атаке российскими пилотами были задействованы не только самолеты ВКС, но и ударные беспилотники, идентифицировать которые не удалось.

В результате массированного бомбово-ракетного удара вся территория, на которой дислоцировались подразделения террористов, в настоящее время напоминает лунный пейзаж с многочисленными кратерами. Боевая атака россиян последовала после того, как войсковая разведка сообщила информацию о том, что на эту базу, где располагались джихадисты в окрестностях города Маарат-Мисрин, постоянно идут караваны из Турции с множеством современного вооружения и огромного количества боеприпасов.

Анкара давно разработала план, согласно которому в данный район регулярно идут военные грузы. Протурецкие джихадисты используют для данной цели трассу 420. Кроме того, именно на этой базе располагались ОТРК турецкого производства, которые применялись для нанесения ударов по сирийской армии, подразделения которой дислоцируются неподалеку от Серакиба.