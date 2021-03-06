Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

После запуска ракет и артиллерийских снарядов по войскам сирийской армии на территории Идлиба протурецкими боевиками авиация ВКС Российской Федерации ответила им массированной и разрушительной атакой. 

Авиационная группировка Российской Федерации нанесла ракетно-бомбовые удары колоссальной силы по военным базам исламистов, которые занимали территории вокруг сирийского населенного пункта Маарат-Мисрин. Средства массовой информации Сирийской Арабской Республики распространили сообщение, что в данной ракетной атаке российскими пилотами были задействованы не только самолеты ВКС, но и ударные беспилотники, идентифицировать которые не удалось. 

В результате массированного бомбово-ракетного удара вся территория, на которой дислоцировались подразделения террористов, в настоящее время напоминает лунный пейзаж с многочисленными кратерами. Боевая атака россиян последовала после того, как войсковая разведка сообщила информацию о том, что на эту базу, где располагались джихадисты в окрестностях города Маарат-Мисрин, постоянно идут караваны из Турции с множеством современного вооружения и огромного количества боеприпасов. 

Анкара давно разработала план, согласно которому в данный район регулярно идут военные грузы. Протурецкие джихадисты используют для данной цели трассу 420. Кроме того, именно на этой базе располагались ОТРК турецкого производства, которые применялись для нанесения ударов по сирийской армии, подразделения которой дислоцируются неподалеку от Серакиба.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

Сегодня, 10:09

Эстонские школьники готовятся к войне с Россией

Вчера, 11:19

Пилоты ВКС РФ преподали урок США в Черном море

Вчера, 11:04

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Боевики оставляют за собой сожженные города, отступая под натиском армии ЦАР

6-03-2021, 17:19

The Trumpet: Россия готовится к созданию нового масштабного военного альянса

6-03-2021, 14:54

Турция нанесла артиллерийские удары по району российской военной базы в Сирии

6-03-2021, 09:59

Forbes: Американские бомбардировщики в странах Балтии вынуждают РФ дать военный ответ

6-03-2021, 00:44

В Армении признали, что одна из ракет ОТРК «Искандер» была перехвачена ПВО Азербайджана

5-03-2021, 00:04

Журналист Bellingcat Христо Грозев обвинил бизнесмена Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

4-03-2021, 18:04

Российский истребитель Су-27 сорвал учения НАТО с отработкой ударов по Калининградской области

4-03-2021, 13:14

Страх перед Россией заставил Японию собрать «армию белых хакеров»

3-03-2021, 21:49

National Interest: военные США могут попасть в ловушку России в Прибалтике

3-03-2021, 20:39

США остались без технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

3-03-2021, 19:39

Армия Нигерии лишилась оружия и техники в столкновении с боевиками

2-03-2021, 19:14

Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

2-03-2021, 13:19

В США заявили о революционном оружии для российских истребителей

2-03-2021, 12:04

Содержание иностранных легионов стало бесполезной тратой бюджета США

2-03-2021, 11:34

Airforce Technology: Су-57 расширят боевые возможности ВКС РФ

2-03-2021, 10:34

К юго-западу от побережья Крыма заметили 13 боевых кораблей НАТО

2-03-2021, 01:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров