Боевики оставляют за собой сожженные города, отступая под натиском армии ЦАР

Сегодня, 17:19

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Боевики оставляют за собой сожженные города, отступая под натиском армии ЦАР

Отступая с позиций в деревне Ндассима, боевики сожгли дома мирных жителей. Бандиты покинули населенный пункт из-за наступления правительственных сил Центральноафриканской Республики (FACA).

Жители освобожденной от боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) деревни рассказали о зверствах бандитов. Граждан принуждали работать на алмазной шахте, морили голодом. Постоянные грабежи и борьба с несогласными продолжались несколько месяцев. Перед отступлением захватчики сожгли дома рабочих.

Тех, кто выступал против бандформирований, жестоко избивали. Боевики ушли из деревни на фоне слухов о наступлении армии ЦАР и союзников.

FACA в последнее время смогла отбить у бандитов ряд стратегически важных населенных пунктов, а также объектов инфраструктуры. Успехи армии ЦАР напрямую связаны с помощью российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Работа российских специалистов повысила уровень боеспособности местной армии, что стало залогом успеха в борьбе с бандформированиями. 

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Африка, ЦАР, терроризм

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