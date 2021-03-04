The Trumpet: Россия готовится к созданию нового масштабного военного альянса

Сегодня, 14:54

Ольга Громова

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The Trumpet: Россия готовится к созданию нового масштабного военного альянса

Интенсивность военных учений РФ, а также широкий географический охват указывают на то, что Москва усиленно работает над созданием нового масштабного военно-политического альянса, который сама же хочет и возглавить. Об этом пишут авторы американского издания The Trumpet. Адаптированный пересказ публикации предоставил портал «ПолитРоссия». 

Руфаро Маньепа, автор публикации, отмечает, что слабая Россия, коей она являлась после распада Советского Союза, уже давно осталась в прошлом. Нынче она сильна, как никогда. Но при этом Москва желает укрепить свое влияние и работает над созданием союза в противовес НАТО.

Только в этом году ВС России запланировали девять учений, в которых примут участие военные других государств. При этом большая часть маневров состоится в Азии. И неспроста, уверен журналист.

«2021 год, похоже, будет годом, когда Россия еще больше укрепит свою роль в качестве главы формирующегося азиатского военного альянса», — пояснил он.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является несомненным лидером на постсоветском пространстве. Но Москва не собирается останавливаться на этом и попытается привлечь в свой блок другие страны. Речь, в первую очередь, об Иране, Индии, Китае и Пакистане.

Поэтому уже сейчас можно представить и обрисовать контуры границ будущего военно-политического альянса как по размерам, так и по могуществу, подытожил обозреватель The Trumpet.

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