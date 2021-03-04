Турция нанесла артиллерийские удары по району российской военной базы в Сирии

Район российской военной базы в Сирии был накрыт артиллерийским огнем со стороны Турции. Об этом сообщило информагентство Avia.pro.

По его информации, три российских военных базы, которые располагаются в районе Айн-Исса, регулярно подвергаются обстрелам со стороны протурецких боевиков. Телеграм-канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL недавно опубликовал видео, на котором показано, что снаряды разрываются всего в полутора-двух километрах от военного объекта.

Отмечается, что обстрелы небольшой военной базы РФ в Айн-Исса, что в провинции Ракка, продолжаются уже третий месяц кряду.

«У наших ребят открывается отличный вид, и вот так третий месяц они смотрят на то, как неподалеку от них идут разрывы», - прокомментировали ролик авторы Телеграм-канала.

Главной причиной регулярных обстрелов называется попытка Анкары расширить зону влияния подконтрольных ей боевиков. Последние уже несколько раз пытались штурмовать Айн-Иссу. Однако их усилия оказались тщетными. Россия значительно увеличила свое присутствие в регионе. Издание отмечает, что, по разным данным, на трех базах РФ в Айн-Иссе могут находиться от 400 до 800 российских военнослужащих.