Forbes: Американские бомбардировщики в странах Балтии вынуждают РФ дать военный ответ

С целью поддержания боевого духа, для придания уверенности в своих силах союзникам по коалиции НАТО в арктическом и балтийском регионе стратегические ракетоносцы B1-B Lancer ВВС Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили полет вдоль рубежей Российской Федерации.

Однако следует понимать, что такие участившиеся регулярные провокации лишь придают все больше мотивации России на усиление обороны собственных границ. И не исключено, что последует реальный и чувствительный, как говорят в высших политических кругах, зеркальный военный ответ на подобные провокации. Такое мнение опубликовали сегодня международные обозреватели на страницах авторитетного издания Forbes.

Сегодня два стратегических бомбардировщика B1-B Lancer, переброшенные из США и теперь с недавних пор дислоцирующиеся на авиационной базе в Норвегии, осуществили длительный полет над Балтикой по маршруту, который повторяет очертания российской границы. При детальном разборе всей протяженности маршрута полета американских боевых ракетоносцев становится ясно, что эти грозные машины, напичканные тоннами смертоносного вооружения, выполняют в данном регионе весьма примитивные задачи. Представители великой Америки одаривают союзников и партнеров Соединенных Штатов Америки по НАТО в этом регионе своим присутствием и поддержкой: старший брат демонстрирует боевую мощь, вселяя чувство уверенности. Ракетоносцы США также демонстрируют Москве готовность встать на защиту партнеров и вынудить российских военных активировать средства ПВО.

Российские ВКС не оставили эти маневры без внимания, пишут авторы публикации. В Калининградской области стартовал ввысь истребитель Су-27. Российский пилот пролетел определенный отрезок пути, наблюдая за непрошеными гостями в небе.

«Для Москвы военная активность Соединенных Штатов у своих границ, которая существенно возросла за несколько последних лет, является провокационной и деструктивной для европейской безопасности», – отмечают эксперты.

Более того, авторы публикации убеждены в том, что Россия на фоне этих маневров будет вынуждена дать оппонентам реальный военный ответ. РФ уже направила часть авиации на усиление этих отдаленных кластеров своей территории. Недавно были организованы полеты сюда ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. Кроме того, Россия в будущем планирует усилить свои оборонные возможности в зонах, где авиация НАТО проявляет наибольшую активность.