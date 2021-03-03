В Армении признали, что одна из ракет ОТРК «Искандер» была перехвачена ПВО Азербайджана

Армянская сторона подтвердила, что одна ракета «Искандер» которая является одной из лучших тактических ракет России, была сбита дешевой ПВО Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе. Вероятнее всего, для этого азербайджанская сторона задействовала израильскую систему «Barak-8», информирует «Avia.pro».

Генерал-полковник армянской армии Мовсес Акопян сделал официальное заявление, что выпущенная ракета ОТРК «Искандер» была действительно перехвачена азербайджанскими военными. Всего за несколько дней до окончания войны в карабахской зоны одна из самых лучших и точных российских тактических ракет была ликвидирована бюджетным ПВО Азербайджана.

«Баллистическая ракета «Искандер» была запущена Ереваном прямо по столице за несколько дней до прекращения огня. Это беспокоило азербайджанских официальных лиц. Вероятно, именно ПВО Barak-8 и сбила Искандер. Дальнейшее использование этих ракет действительно может обострить ситуацию на местах. И я думаю, среди прочего, это убедило руководство Азербайджана пойти на прекращение огня», - проинформировал Мовсес Акопян.

При этом Минобороны России категорически опровергает информацию о том, что в карабахском конфликте вообще были задействованы тактические ракеты «Искандер», хотя азербайджанская сторона предоставляла видеозапись, на которой можно обнаружить пуски 2 единиц ракет ОТРК «Искандер».