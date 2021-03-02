Журналист Bellingcat Христо Грозев обвинил бизнесмена Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии

Британский журналист Христо Грозев считает, что российские государственные организации и ряд частных лиц помогают официальной Москве сеять хаос и дестабилизировать политическую ситуацию за рубежом. Такую оценку автор британского издания Bellingcat озвучил в интервью австрийскому СМИ Efe en Viena.

Грозев обвинил российского предпринимателя Евгения Пригожина в причастности к референдуму по отделению Каталонии от Испании в 2017 году, сообщает портал Swissinfo.

Напомним, что в 2017 году жители Каталонии проголосовали за отделение от Испании. Несмотря на запрет на проведение референдума, поступивший из официального Мадрида, 90% жителей высказались за отделение региона.

Грозев в интервью заявил, что за событиями в Испании стояли частные лица из России и ряд государственных организаций. По его словам, частные магнаты помогают Кремлю в обмен на политические преференции. Подобные провокации, по заверениям журналиста, происходили в США, Евросоюзе, странах Африки. Одним из исполнителей Грозев считает предпринимателя Евгения Пригожина.

В интервью Efe Грозев заявил, что у Bellingcat есть доказательства причастности российского бизнесмена к событиям в Каталонии. При этом основной аргумент журналиста состоит в том, что представители Евгения Пригожина бывали в регионе незадолго до референдума.

«Что они там делали, мы не знаем. Но по статистике и другим данным мы можем сделать вывод, что это было причиной», – заявил он.

Журналист рассказал, что сделал подобные выводы на основе попавших в Сеть писем офицеров ГРУ и частных переговоров олигархов. По мнению представителя Bellingcat, российские магнаты конкурировали друг с другом в попытках дестабилизировать ситуацию за рубежом.

Грозев считает, что российские компании не имеют общей фоновой стратегии. Их главной задачей является создание чувства беспорядка и хаоса, в противовес которому должна выступать стабильная и сильная Россия. Недоказанная попытка вмешательства в американские выборы в 2016 году, по мнению Грозева, также является частью «ослабления» США.

Журналист отметил, что вмешательство в Каталонию, вероятно, имело ту же цель. Ослабить Европейский союз и инициировать беспорядки, дискредитируя демократическую систему ЕС.