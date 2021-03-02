Российский истребитель Су-27 сорвал учения НАТО с отработкой ударов по Калининградской области

Российский многоцелевой сверхзвуковой тяжёлый истребитель 4 поколения Су-27 помешал учениям НАТО по отработке ударов в непосредственной близости от Калининградской области. В ответ на приближение 2 американских бомбардировщиков B-1B Lancer к российской границе, в небо оперативно был поднят на перехват Су-27, передает «Avia.pro».

3 марта два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, используя фактор неожиданности, намеревались подобраться незамеченным к Калининградской области. Такой манёвр, вероятно, был заложен в испытания НАТО по отработке ударов вблизи российских границ, однако российские военные отреагировали оперативно. Военнослужащие обнаружили приближение со стороны Норвегии 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались на сверхзвуковой скорости. После того, как Россия отправила на перехват истребитель Су-27, американские бомбардировщики вынуждены были резко развернуться и взять курс на север. Таким образом, провокационная операция НАТО была предупреждена российскими военными.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.

Военные аналитики уже высказали убеждённость, что Россия может в ответ провести подобный манёвр — совершить визит к норвежским границам, чтобы продемонстрировать свою решительность в радикальном ответе на провокации НАТО.