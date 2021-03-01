Страх перед Россией заставил Японию собрать «армию белых хакеров»

Сегодня, 21:49

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Страх перед Россией заставил Японию собрать «армию белых хакеров»

Токио готовит армию «белых хакеров», которые должны защитить Олимпиаду от «российской киберугрозы». 

Япония готовится к открытию Олимпийских и Паралимпийских игр, которые были на год перенесены из-за пандемии коронавируса. Поскольку большинство зрителей будут наблюдать за соревнованиями онлайн, было решено уделить внимание не только безопасности на олимпийских объектах, но и защититься от возможных киберугроз. Целями злоумышленников могут стать объекты городской инфраструктуры — транспорт, электро- и водоснабжение и тд. 

Для быстрого реагирования на киберугрозы было принято решение создать отряд «белых хакеров», которые будут противостоять атакам на системы безопасности. Всего в IT-компаниях отобрали и обучили под эти цели 220 человек. 

Японские СМИ сообщают, что самая большая киберугроза исходит от русских хакеров. Им приписывают как нападение на японские медицинские центры ради получения данных о коронавирусе, так и самую серьезную атаку за 2020 год – взлом компании SolarWind. 

Япония неслучайно заговорила о российских хакерах в лучших традициях США, уверен политолог Владимир Карасев. Он полагает, что эта последовательная антироссийская риторика — часть истории с принадлежностью Курильских островов. 

«Японцы могут как угодно менять историю, говорить, что мы украли вакцину или бомбили Нагасаки и Хиросиму, но какая-то трезвость у руководства Японии, я думаю, остается. Они не хотят эскалации и прекрасно понимают, что помимо мифических хакеров у России есть «ЧВК Вагнера». Кроме «музыкантов» есть армия и флот, наконец», — полагает эксперт. 

Он призвал японские власти соблюдать итоги Второй мировой войны. Карасев уверен, что войны на Дальнем Востоке в ближайшие годы не будет, поскольку гораздо важнее сохранять практичные соседские отношения и в Японии это прекрасно понимают. 

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