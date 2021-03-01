США остались без технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

В США хотят получить новые детали для стелс-бомбардировщиков, технологии производства которых были утрачены. Об этом пишут американские СМИ.

На официальном портале США по контрактам появилось объявление от Пентагона, в котором указано, что военное ведомство хочет поручить оборонным компаниям перепроектирование некоторых сложных компонентов для бомбардировщиков B-2 Spirit.

Обозреватель Томас Ньюдик отмечает, что речь идет о теплообменниках для самолета. Но в каких конкретно системах бомбардировщиков они используются, не уточняется.

Ньюдик удивлен по поводу того, что военные намерены использовать реверс-инжиниринг для производства комплектующих необходимых для бомбардировщиков. Он предполагает, что это вынужденная мера, поскольку, скорее всего, возможности воспользоваться оригинальными схемами этих комплектующих невозможно, либо производственные процессы и инструменты, используемые для их изготовления, больше не существуют.

Эксперт отмечает, что, возможно, чертежи комплектующих были уничтожены преднамеренно из-за необходимости соблюдать повышенную секретность. Либо их собирал какой-то мелкий подрядчик, и он исчез, не передав военным все, что необходимо для производства этих деталей.

Поэтому Пентагон вынужден объявлять тендер на детали, которые могут заменить те, что устанавливались ранее.