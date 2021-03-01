США остались без технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

Сегодня, 19:39

Анна Лисова

0

Image 16+
США остались без технологии производства деталей для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit

В США хотят получить новые детали для стелс-бомбардировщиков, технологии производства которых были утрачены. Об этом пишут американские СМИ.

На официальном портале США по контрактам появилось объявление от Пентагона, в котором указано, что военное ведомство хочет поручить оборонным компаниям перепроектирование некоторых сложных компонентов для бомбардировщиков B-2 Spirit. 

Обозреватель Томас Ньюдик отмечает, что речь идет о теплообменниках для самолета. Но в каких конкретно системах бомбардировщиков они используются, не уточняется. 

Ньюдик удивлен по поводу того, что военные намерены использовать реверс-инжиниринг для производства комплектующих необходимых для бомбардировщиков. Он предполагает, что это вынужденная мера, поскольку, скорее всего, возможности воспользоваться оригинальными схемами этих комплектующих невозможно, либо производственные процессы и инструменты, используемые для их изготовления, больше не существуют. 

Эксперт отмечает, что, возможно, чертежи комплектующих были уничтожены преднамеренно из-за необходимости соблюдать повышенную секретность. Либо их собирал какой-то мелкий подрядчик, и он исчез, не передав военным все, что необходимо для производства этих деталей. 

Поэтому Пентагон вынужден объявлять тендер на детали, которые могут заменить те, что устанавливались ранее. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Армия Нигерии лишилась оружия и техники в столкновении с боевиками

Вчера, 19:14

Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

Вчера, 13:19

В США заявили о революционном оружии для российских истребителей

Вчера, 12:04

Содержание иностранных легионов стало бесполезной тратой бюджета США

Вчера, 11:34

Airforce Technology: Су-57 расширят боевые возможности ВКС РФ

Вчера, 10:34

К юго-западу от побережья Крыма заметили 13 боевых кораблей НАТО

Вчера, 01:34

В мире зарегистрирован первый случай спонтанного излечения от СПИДа

1-03-2021, 20:19

Министр обороны Болгарии лично проверил боеспособность советского штурмовика Су-25

1-03-2021, 15:04

В Армении опровергли слухи о проникновении в страну спецгруппы турецких военных

1-03-2021, 09:44

Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить ударные беспилотники Bayraktar TB2

28-02-2021, 12:09

Появились первые кадры с места попадания армянской зенитной ракеты в азербайджанский вертолет Ми-17

28-02-2021, 10:44

В США назвали способ борьбы с крылатыми ракетами России и Китая

27-02-2021, 15:24

ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» крылатых стелс-ракет

27-02-2021, 13:54

В КНР восхитились российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

27-02-2021, 00:04

Новейший палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев

26-02-2021, 16:59

Турция ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

26-02-2021, 15:34

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

26-02-2021, 15:24

В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса

25-02-2021, 14:19

Пентагон объяснил размещение военного корабля близ российской базы в Судане неизвестным соглашением

25-02-2021, 12:14

РФ планирует создать военно-морскую базу в Республике Судан

25-02-2021, 01:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров