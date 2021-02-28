Армия Нигерии лишилась оружия и техники в столкновении с боевиками

Сегодня, 19:14

0

Image 16+
Армия Нигерии лишилась оружия и техники в столкновении с боевиками

Автомобили и оружие армии Нигерии были захвачены боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Известно, что инцидент произошел в штате Борно на северо-востоке страны. В Сети радикалы распространили фотографии трофеев, среди которых оказались четыре автомобиля, а также оружие и боеприпасы. 

Действующие на территории африканского государства боевики в последнее время проявляют постоянную активность. В качестве источника заработка они используют похищение людей и получение выкупа. 26 февраля из школы-интерната в городе Джангебе были похищены 300 девочек. Бандиты на автобусах увезли детей в неизвестном направлении.

Происходящие события в Нигерии говорят о неспособности местных властей обеспечить защиту мирного населения. Глава нигерийского генштаба Лео Ирабор ранее выступил с инициативой пригласить российскую «ЧВК Вагнера» для решения проблем с безопасностью. Специалисты из РФ уже показали высокий профессионализм при борьбе с боевиками в Сирии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
Африка, Нигерия, терроризм

Лента

Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

Сегодня, 13:19

В США заявили о революционном оружии для российских истребителей

Сегодня, 12:04

Содержание иностранных легионов стало бесполезной тратой бюджета США

Сегодня, 11:34

Airforce Technology: Су-57 расширят боевые возможности ВКС РФ

Сегодня, 10:34

К юго-западу от побережья Крыма заметили 13 боевых кораблей НАТО

Сегодня, 01:34

В мире зарегистрирован первый случай спонтанного излечения от СПИДа

Вчера, 20:19

Министр обороны Болгарии лично проверил боеспособность советского штурмовика Су-25

Вчера, 15:04

В Армении опровергли слухи о проникновении в страну спецгруппы турецких военных

Вчера, 09:44

Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить ударные беспилотники Bayraktar TB2

28-02-2021, 12:09

Появились первые кадры с места попадания армянской зенитной ракеты в азербайджанский вертолет Ми-17

28-02-2021, 10:44

В США назвали способ борьбы с крылатыми ракетами России и Китая

27-02-2021, 15:24

ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» крылатых стелс-ракет

27-02-2021, 13:54

В КНР восхитились российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

27-02-2021, 00:04

Новейший палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев

26-02-2021, 16:59

Турция ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

26-02-2021, 15:34

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

26-02-2021, 15:24

В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса

25-02-2021, 14:19

Пентагон объяснил размещение военного корабля близ российской базы в Судане неизвестным соглашением

25-02-2021, 12:14

РФ планирует создать военно-морскую базу в Республике Судан

25-02-2021, 01:24

Американские эксперты рассказали о высоком экспортном потенциале российского истребителя Су-57

24-02-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров