Автомобили и оружие армии Нигерии были захвачены боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России).

Известно, что инцидент произошел в штате Борно на северо-востоке страны. В Сети радикалы распространили фотографии трофеев, среди которых оказались четыре автомобиля, а также оружие и боеприпасы.

Действующие на территории африканского государства боевики в последнее время проявляют постоянную активность. В качестве источника заработка они используют похищение людей и получение выкупа. 26 февраля из школы-интерната в городе Джангебе были похищены 300 девочек. Бандиты на автобусах увезли детей в неизвестном направлении.

Происходящие события в Нигерии говорят о неспособности местных властей обеспечить защиту мирного населения. Глава нигерийского генштаба Лео Ирабор ранее выступил с инициативой пригласить российскую «ЧВК Вагнера» для решения проблем с безопасностью. Специалисты из РФ уже показали высокий профессионализм при борьбе с боевиками в Сирии.