National Interest: военные США могут попасть в ловушку России в Прибалтике

Американское политическое издание The National Interest предупредило американских военных в Европе о том, что они могут попасть в ловушку России. Об этом сообщает «Южный Федеральный».

В статье авторы пытаются ответить на вопрос, касающийся влияния американских военных, которые расположены в Польше, на усиление боеспособности НАТО в случае военного столкновения с Россией. По их мнению, сил одной военной дивизии США может быть недостаточно для того, чтобы эффективно противостоять РФ.

Ранее специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок провели аналитические прогнозы. По результатам полученных данных эксперты порекомендовали Пентагону усилить свое военное присутствие в Польше и заняться укреплением боевого духа польской армии.

Так, специалисты предполагают, что Россия сможет захватить такие прибалтийские страны, как Эстония, Латвия и Литва, прежде чем страны Альянса успеют вмешаться. В этом и заключается ловушка Москвы для НАТО, так как страны Альянса в таком случае окажутся перед трудным выбором – начинать контрнаступление либо соглашаться с действиями России.

По словам аналитиков, поражение НАТО даже в небольшом военном конфликте с Россией может привести к фатальным последствиям, так как Москва будет способна изменить геополитический порядок в Европе.