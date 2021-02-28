В США заявили о революционном оружии для российских истребителей

Москва разрабатывает новое оружие для своих истребителей Су-57 и МиГ-41, пишет американское военное издание Military Watch.

Оно превратит российские истребители в очень опасных воздушных противников, уверены западные аналитики. Перевод статьи, посвященной революционному российскому оружию для новейших истребителей предоставил портал ПолитРоссия .

По мнению западных экспертов, тяжелый истребитель Су-57 может получить технологии шестого поколения. В частности, для него будет создано не только гиперзвуковое и лазерное оружие, но и разработан искусственный интеллект.

Одним из возможным вариантов вооружения для Су-57 на Западе называют ЭМИ-пушки, которые генерируют электромагнитный импульс. Возможно, этот самолет их не получит, но, скорее всего, такое вооружение будет стоять на перехватчике шестого поколения МиГ-41.

Электромагнитные пушки, отмечают эксперты, хоть и слабее по мощности, чем ядерные установки, но они могут наносить серьезный ущерб неприятелю, поскольку способны вывести из строя жизненно важные и сложные бортовые приборы. К тому же, они будут эффективны против дронов.

«Успешная разработка ЭМИ-пушки обеспечит Россию революционным оружием, весьма эффективным против ряда вражеских целей – от самолетов до радиолокационных установок. Такое оружие было бы особенно полезно для эксплуатации в космосе», - уверены западные аналитики.

В США не исключают, что ЭМИ-пушки можно интегрировать в различные военные платформы, а не только устанавливать на истребители. Поэтому не исключено, что Россия будет устанавливать их в том числе и на средства ПВО.