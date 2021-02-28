Содержание иностранных легионов стало бесполезной тратой бюджета США

В США серьезно задумались о сокращении своего военного присутствия за рубежом. Содержание своих легионов, разбросанных по всему миру, влетает Пентагону в 700 миллиардов долларов ежегодно. В этой связи американская газета USA Today разразилась публикацией, в которой поставила под сомнение современную военную стратегию.

Журналисты отметили, что прошли те времена, когда Вашингтону нужна была своя армия в любой точке мира, ибо изменился характер угроз. И они уже не военные - в списке приоритетных кибератаки и информационные войны, пандемии и вспышки инфекционных заболеваний, развитие искусственного интеллекта семимильными шагами и изменение климата.

Стратегия Пентагона по распространению военных баз в современном мире приведет к обратному эффекту, уверены журналисты издания.

Подход властей США по охвату как можно большей территории своими военными базами прокомментировал политолог Владимир Карасев.

Он уверен, что американцы рано или поздно признают провал этой своей стратегии.

«Можно содержать многотысячный контингент, как США в Афганистане, и постоянно терпеть потери. А можно буквально обозначить свое присутствие, как делает «ЧВК Вагнера» в Африке, и уже добиться ощутимого результата», – считает эксперт.

Карасев подчеркнул, что тактика «брать количеством», которую продолжают использовать США, актуальность уже давно потеряла. В современных условиях важно качество и эффективность работы.