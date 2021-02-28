Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

Сегодня, 13:19

Александр Зуев

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Ответный удар Ирана баллистическими ракетами по американской базе в Ираке попал на видео

В сети появились уникальные кадры, опубликованные американским каналом CBS. Речь идет о видеозаписи годичной давности. На кадрах запечатлена атака Ирана на американскую базу Айн аль-Асад в Ираке. Комментируя видеозапись, эксперты отмечают, что на территорию базы попало не менее трех баллистических ракет. Как стало известно, съемка проводилась с беспилотного аппарата, принадлежащего Тегерану. Специалисты недоумевают по поводу того, что американцы пребывающие в полной готовности к возможной атаки со стороны Ирана, прозевали и ракетный удар, и появление беспилотника, который вел слежку за базой и за атакой.

Примечательно, что Вашингтон не разглашает информацию о разрушениях на своей базе в Ираке, а также о пострадавших. Однако эксперты предполагают, что количество раненых могло превысить сотню.

Между тем начальник Центрального командования ВС США рассказал о том, что происходило в момент ответного ракетного удара Ирана по базе Эйн аль-Асад в Ираке. Он сказал, что точность иранских ракет была такова, что если бы базу вовремя не эвакуировали, то военные лишились бы от 20 до 30 самолетов и погибли бы 150 солдат.

Напомним, что удар баллистическими ракетами по силам США был нанесен в январе прошлого года. 11 иранских ракет поразили базу Эйн аль-Асад, где дислоцированы 2 000 американских военнослужащих и находилось большое количество истребителей и тысячефунтовых управляемых бомб.

В Иране ракетный удар назвали актом возмездия за убийство Касема Сулеймани 3 января 2020 года. В Тегеране заявили, что всего было выпущено 16 ракет, 12 из которых достигли своих целей. Одна попала на территорию базы в Эрбиле и 11 – на авиабазу Айн Аль-Асад.

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