Airforce Technology: Су-57 расширят боевые возможности ВКС РФ

Сегодня, 10:34

Ольга Громова

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Airforce Technology: Су-57 расширят боевые возможности ВКС РФ

Новый многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, построенный с применением технологии стелс, сделает Россию сильнее. В этом убеждены авторы американского издания Airforce Technology.

Еще год назад на страницах западной прессы высмеивали Су-57, считая его недостаточно хорошим для того, чтобы называться истребителем пятого поколения. Сейчас же публикаций с критикой стало гораздо меньше.

Специализированное издание Airforce Technology расценивает появление серийных Су-57 не просто как обновление парка боевых самолетов. Это в первую очередь серьезный шаг вперед, который позволит РФ расширить свои боевые возможности.

Истребитель авторы сочли передовым практически по всем компонентам, за исключением одного. Слабым «звеном» они назвали «сердце» самолета - двигатель. Но, убеждены специалисты, проблема вскоре будет решена, и российский стелс сможет летать на скорости, которая будет в два раза превышать скорость звука без форсажа.

Также Су-57 может работать в связке с ударным российским дроном «Охотник». Этот БПЛА будет использоваться в качестве беспилотного ведомого.

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