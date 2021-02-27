В Армении опровергли слухи о проникновении в страну спецгруппы турецких военных

Армянская Служба национальной безопасности опровергла слухи о том, что в страну проникла группа турецких военнослужащих. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Так, официальное ведомство СНБ заявило, что информация о проникновении 13 военнослужащих Турции на территорию Армении через границу с Грузией не соответствует действительности.

Ряд СМИ сообщали, что проникновение военных было организовано для произведения ликвидации главы генерального штаба армянских вооруженных сил Оника Гаспаряна и других генералов.

Отметим, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил о намерении потребовать отставки начальника Генерального штаба ВС страны.

Ранее, 27 февраля, президент Армении Армен Саркисян отказался увольнять Оника Гаспаряна и вернул указ Пашиняна с возражениями. Вместе с тем глава страны добавил, что увольнение начальника Генштаба ВС Армении противоречит конституции страны.

Напомним, что 25 февраля представители армянских Вооруженных сил требовали отставки правительства страны и премьер-министра. Заявление Генерального штаба ВС было подписано всем руководством, командирами крупных воинских соединений и главами всех управлений. Позже было подано второе заявление с очередным требованием отставки Пашиняна. Собственно, на фоне этих событий премьер-министр Армении призвал к увольнению Гаспаряна.