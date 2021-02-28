К юго-западу от побережья Крыма заметили 13 боевых кораблей НАТО

Сегодня, 01:34

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К юго-западу от побережья Крыма заметили 13 боевых кораблей НАТО

В связи с военными учениями «Poseidon 21» стран НАТО, на территории Черного моря были замечены 13 боевых кораблей Альянса, которые расположились в 200 километрах от юго-запада крымского побережья. Об этом сообщает «Avia.pro».

Как сообщает официальный представитель НАТО, учения направлены на укрепление способностей союза с целью молниеносного реагирования в условиях изменений в сфере безопасности при помощи задействования мощности военно-политического блока.

Отмечается, что помимо 13 военных кораблей в учении приняли участие 9 самолетов, разведывательные летательные аппараты и около 700 военнослужащих. Кроме этого, в учениях будут произведены боевые стрельбы.

При этом российские военнослужащие информируют, что в связи с проведением учений держат ситуацию на границах Крымского полуострова на контроле. За кораблями Североатлантического Альянса ведется наблюдение силами российского Черноморского флота, судна которого вышли в Черное море несколько дней назад.

Напомним, что маневры НАТО начались 27 февраля и закончатся 6 марта. Во время учений будут производиться обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств, а также гидрографическая разведка.

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