Турция заявила о неспособности российских средств РЭБ остановить ударные беспилотники Bayraktar TB2

Недавно в сети появилось фото с российским военным и обломками уничтоженного над Ливией турецкого ударного беспилотника Байрактар ТБ2. После этого турецкие СМИ обвинили Россию во вмешательстве в ситуацию на территории Ливии. Речь идет о российских наемниках, представителях ЧВК.

На снимке запечатлен российский военный, который держит часть фюзеляжа турецкого ударно-разведывательного БПЛА, уничтоженного при помощи ЗРПК «Панцирь», которыми вооружена Ливийская национальная армия. Заметим, что беспилотник был уничтожен в 2019 году.

Фотография в турецких СМИ вызвала неодобрение в адрес России со стороны граждан Турции. Они высказали возмущение по поводу действий России и раскритиковали ее вмешательство в дела Ливии. Но не стоит забывать, что турецкие войска сами находятся на территории Ливии, а Анкара поставляет свое вооружение в Ливию, несмотря на эмбарго.

На информацию о сбитом в Ливии Bayraktar TB2 отреагировал генеральный директор Baykar Халук Байрактар. Он заверил общественность в том, что беспилотники Bayraktar TB2 неуязвимы перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Российские средства РЭБ не способны сбить турецкие дроны, уверенно заявил он.

Ранее эксперты отметили, что Анкара сделала впечатляющую рекламу своим Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе. Армения не могла воевать с силами Азербайджана, который применяет турецкие дроны. Благодаря применению Bayraktar TB2 многие операций Баку стали успешными. Сейчас Турция старается сделать все для того, чтобы сохранить этот имидж за своими беспилотниками, ведь их продажа обещает немалый доход в бюджет страны.