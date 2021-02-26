Появились первые кадры с места попадания армянской зенитной ракеты в азербайджанский вертолет Ми-17

Сегодня, 10:44

Ольга Громова

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Появились первые кадры с места попадания армянской зенитной ракеты в азербайджанский вертолет Ми-17

Первые кадры с места поражения азербайджанского многоцелевого вертолета Ми-17 армянской зенитной ракетой во время конфликта в Нагорном Карабахе появились в сети. Видео опубликовало агентство Avia.pro.

Судя по ролику, была применена сравнительно небольшая ЗУР - вероятно, выпущенная комплексом «Оса» либо «Тор-М2Э». В результате попадания кабина винтокрылой машины была полностью уничтожена. Поэтому можно предположить, что зенитная ракета угодила именно в головную часть вертолета.

Издание отмечает, что на сегодня это единственная потеря не только вертолета, но вообще военного пилотируемого летательного аппарата за 44 дня боевых действий в Нагорном Карабахе, которую Азербайджан признал официально.

Хотя известно, что в ходе конфликта были уничтожены довольно много самолетов АН-2 (переделанных под беспилотники). При этом доподлинно и поныне неизвестно, с какой целью применял дроны-кукурузники Азербайджан в НКР.

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