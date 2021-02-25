В США назвали способ борьбы с крылатыми ракетами России и Китая

В США лучшим способом борьбы с российскими и китайскими ракетами считают отслеживание платформ, с которых может быть произведен запуск оружия. Об этом сообщил Defense News.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, рассказывая о способах борьбы, отметил, что отследить крылатые ракеты трудно даже с помощью расположенных на низкой околоземной орбите спутников. Если исключить ракеты с ядерной силовой установкой, остальное крылатое оружие запускается с таких платформ, как подлодки, корабли или самолеты. При этом им требуется приближаться к цели для нанесения удара.

«Ключевым моментом здесь является четкое понимание того, где находятся платформы, которые могут угрожать США крылатыми ракетами», — пояснил Джон Хайтен.

На днях РИА Новости со ссылкой на свой источник в ОПК страны сообщило, что до конца этого года гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые будет испытана с борта подлодки. Предполагается, что это будет АПЛ К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». В планах - не менее двух пусков, один из которых будет выполнен под водой, а второй - в надводном положении субмарины.