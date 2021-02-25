ВВС США получат 400 «достающих до Сибири» крылатых стелс-ракет

В США на вооружение ВВС передадут 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

Об этом сообщает Janes, передает Лента.Ру .

Стоимость контракта на 400 ракет составляет 428,4 миллиона долларов. Производством их для ВВС США займется компания Lockheed Martin. Выполнить этот контракт производитель ракет должен до июля 2025 года.

Как заявили ранее американские аналитики, ракеты AGM-158B JASSM-ER, в случае запуска со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress, могут достигнуть территории России. При этом пуск будет осуществляться вне зон, которые контролируются зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф».

Дальность полета ракет AGM-158B JASSM-ER составляет 980 километров, а дальность полета AGM-86C [Conventional Air-Launched Cruise Missile] CALCM превышает 1200 километров. Это позволяет при необходимости использовать их для нанесения ударов по объектам РФ в Арктике и части Сибири.