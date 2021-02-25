В КНР восхитились российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

Сегодня, 00:04

0

Image 16+
В КНР восхитились российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

Российская подлодка «Белогород» с мощной ракетой «Посейдон» вызвала восхищение у Китая и тревогу у США. Американские эксперты указали, что хотя существование АПЛ «Белгород» уже давно не секрет, ключевые ее характеристики являются засекреченными, что является тревожным сигналом для Пентагона. Об этом пишет «Политическая экспертиза».

Российское подводное «чудо-оружие», как окрестили АПЛ в китайских СМИ, чрезвычайно заинтересовало западных экспертов — в первую очередь тем, каковы шансы США отразить атаку такой субмарины. Известно, что данная атомная подводная лодка станет первым носителем ядерных торпед-беспилотников «Посейдон», что порождает огромную угрозу для любого противника России. Американский специалист в сфере подводного вооружения Х.И. Саттон сообщил, что даже те характеристики российской подлодки «Белгород», которые не засекречены, настолько впечатляют, что от них «мороз по коже»

«Судя по спутниковым снимкам Пентагона, российская подлодка является самым настоящим гигантом, и бесспорно лучшей субмариной в мире. Учитывая, что Белгород сможет нести несколько ракет Посейдон, эта АПЛ становится мощнейшим оружием в мире», - прокомментировал Х.И. Саттон. 

В свою очередь китайские СМИ обозначили, что российская АПЛ «Белгород» может также нести мини-подлодку проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая способна справляться с различными спецоперациями, включая обнаружение и уничтожение коммуникационных систем других стран.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Новейший палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев

Вчера, 16:59

Турция ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

Вчера, 15:34

Sohu: НАТО ждет «возмездие» РФ в случае усиления военной группировки США в Польше

Вчера, 15:24

В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса

25-02-2021, 14:19

Пентагон объяснил размещение военного корабля близ российской базы в Судане неизвестным соглашением

25-02-2021, 12:14

РФ планирует создать военно-морскую базу в Республике Судан

25-02-2021, 01:24

Американские эксперты рассказали о высоком экспортном потенциале российского истребителя Су-57

24-02-2021, 11:09

В Пентагоне США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

23-02-2021, 11:39

США перебросили к северным границам России стратегические ракетоносцы

23-02-2021, 10:09

ЕС и США договорились координировать меры по противодействию РФ и Китаю

23-02-2021, 09:14

Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

22-02-2021, 22:04

РФ готова к продолжению переговоров с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57

22-02-2021, 13:19

В NI рассказали, как Россия «разорвет НАТО пополам» в случае войны

22-02-2021, 09:14

До конца 2021 года Украина получит 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2 для освобождения Донбасса

21-02-2021, 23:49

Россия официально допустила возможность уничтожения самолетов Израиля, атакующих Сирию

21-02-2021, 11:19

Глава кабмина ЦАР поблагодарил военных из Руанды за помощь в борьбе с боевиками

20-02-2021, 21:40

Британка с металлоискателем нашла сокровища викингов

20-02-2021, 13:19

РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

20-02-2021, 09:39

Член РСМД Кирилл Семенов оказался турецким пропагандистом

19-02-2021, 17:49

Индонезия купит истребители F-15EX и Rafale у США и Франции

19-02-2021, 16:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров