В КНР восхитились российской подлодкой «Белгород» с уникальной ракетой «Посейдон»

Российская подлодка «Белогород» с мощной ракетой «Посейдон» вызвала восхищение у Китая и тревогу у США. Американские эксперты указали, что хотя существование АПЛ «Белгород» уже давно не секрет, ключевые ее характеристики являются засекреченными, что является тревожным сигналом для Пентагона. Об этом пишет «Политическая экспертиза».

Российское подводное «чудо-оружие», как окрестили АПЛ в китайских СМИ, чрезвычайно заинтересовало западных экспертов — в первую очередь тем, каковы шансы США отразить атаку такой субмарины. Известно, что данная атомная подводная лодка станет первым носителем ядерных торпед-беспилотников «Посейдон», что порождает огромную угрозу для любого противника России. Американский специалист в сфере подводного вооружения Х.И. Саттон сообщил, что даже те характеристики российской подлодки «Белгород», которые не засекречены, настолько впечатляют, что от них «мороз по коже».

«Судя по спутниковым снимкам Пентагона, российская подлодка является самым настоящим гигантом, и бесспорно лучшей субмариной в мире. Учитывая, что Белгород сможет нести несколько ракет Посейдон, эта АПЛ становится мощнейшим оружием в мире», - прокомментировал Х.И. Саттон.

В свою очередь китайские СМИ обозначили, что российская АПЛ «Белгород» может также нести мини-подлодку проекта 10831 АС-31 «Лошарик», которая способна справляться с различными спецоперациями, включая обнаружение и уничтожение коммуникационных систем других стран.