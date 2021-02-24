Турция ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

Турция намерена приобрести российские истребители Су-35 и Су-57. Как стало известно, переговоры по поводу условий продажи уже возобновились. Согласно данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Анкару устраивают возможности российских боевых самолетов, как Су-35, так и Су-57, пишет avia.pro .

Контракт будет заключен в ближайшее время. Причем Турция получит истребители Су-35 сразу, а поставки Су-57 начнутся после того, как самолеты поступят на вооружение ВКС РФ, а это произойдет только к 2028 году. Как известно, Вашингтону не понравится то, что Анкара интересуется российским вооружением и военной техникой. Представители США и НАТО не раз предупреждали Турцию о том, что, к примеру, российская ракетная система не может быть интегрирована в воздушную и противоракетную оборону НАТО.