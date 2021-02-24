Новейший палубный самолет ВМС Китая не может взлетать с авианосцев

Созданные Китаем палубные самолеты раннего радиолокационного обнаружения KJ-600 не могут взлетать с тех авианосцев, которые имеются у КНР. Об этом рассказывает Defence World со ссылкой на национальное телевидение КНР, передает РГ .

В СМИ Китая был показан репортаж о тестовом полете KJ-600. В рамках этого испытания самолет взлетал и садился на наземном аэродроме в Синае. Журналисты, освещавшие это событие, поинтересовались у военного эксперта Сун, может ли этот самолет взлетать с тех авианосцев, которые стоят на вооружении Китая. На этот вопрос эксперт ответил отрицательно.

Созданный в Китае палубный «летающий радар» схож с американским E-2 Hawkeye. Он получил турбовинтовые двигатели, но, похоже, их тяги недостаточно, чтобы поднять в воздух с короткой корабельной палубы 18-тонный самолет. Возможно ситуацию решило бы применение катапульты, но китайские авианосцы, в отличие от американских, катапульт не имеют.

Скорее всего KJ-600 будут размещать на авианосце Type 002, который сейчас уже строится в Китае по своему проекту.