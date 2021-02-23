В Нью-Йорке обнаружен новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса с мутациями, которые могут привести к снижению эффективности вакцин, начал распространяться в Нью-Йорке - мегаполисе на территории США. Об этом со ссылкой на проведенное учеными Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета исследование сообщила газета New York Times.

Выявленному новому варианту патогена присвоено название B.1.526. По данным американских журналистов, эта вариация была выявлена еще в ноябре минувшего года, а непосредственно в середине февраля получила широкое распространение по городу.

«Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка», - поведал Дэвид Хо, глава исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете.

Отмечается, что в этом варианте коронавируса, который начал стремительно распространяться по Нью-Йорку, содержатся и выявленные ранее в других странах мутации.

Напомним, уже несколько различных штаммов выявлено на планете в последнее время. Большинство из них схожи с британским, японским или южноафриканским вариантами.