Пентагон объяснил размещение военного корабля близ российской базы в Судане неизвестным соглашением

Сегодня, 12:14

Ольга Громова

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Пентагон объяснил размещение военного корабля близ российской базы в Судане неизвестным соглашением

В нескольких километрах от строящейся базы ВМФ России в Судане был замечен военный корабль США. По информации СМИ, это транспортно-десантное скоростное судно USNS Carson City. Прибыло оно в Порт-Судан.

Это первый визит американского военного корабля с момента создания Африканского командования ВС США (AFRICOM). Вашингтон, напомним, ранее исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма, а также официально сообщил о налаживании партнерских отношений со страной.

Вначале этого года в Судане лично побывали директор разведки AFRICOM, контр-адмирал Хайди Берг и замкомандующего по вопросам военно-гражданских связей Эндрю Янг. В ходе своего визита они заключили соглашение, согласно которому, как поясняют в Пентагоне, USNS Carson City и смог разместиться в Порт-Судане. Однако о подписании этого документа стало известно только сейчас.

«Это первый корабль ВМС США, посетивший Судан за десятилетия, и он подчеркивает готовность вооруженных сил Соединенных Штатов укреплять свое возобновленное партнерство с суданскими вооруженными силами», - подчеркивают в военном ведомстве США.

Авторы издания Аvia.pro считают, что истинная цель появления американского корабля в Судане - помешать России достроить военно-морскую базу в этой стране.

Напомним, политическая обстановка в Судане довольно нестабильна, смена власти может произойти в любой момент. И неизвестно, согласится ли новое правительство на размещение российской военно-морской базы. Поэтому крайне важно достроить объект как можно раньше.

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