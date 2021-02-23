РФ планирует создать военно-морскую базу в Республике Судан

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ноябре 2020 года одобрил создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане. Благодаря этому флот сможет принимать надводные суда с ядерными энергетическими установками. Об этом сообщает «PortNews».

Так, соглашение между Россией и Суданом рассчитано на 25 лет. Согласно ему, РФ должна будет за 12 часов до захода своих кораблей и за 3 часа до их выхода с суданской стороны предупреждать государство. При этом российские власти отдельно подчеркнули, что присутствие кораблей РФ в Судане необходимо лишь для того, чтобы поддерживать в стране мир и стабильность. Таким образом, решение о соглашении носит сугубо оборонительный характер.

Известно, что Россия разместит свою военно-морскую базу на территории Судана недалеко от Порта-Судана. Объект сможет вместить до 300 военных и гражданских лиц, а также расширит возможности действий Москвы в Индийском океане, тем самым усиливая свое влияние в Африке.

Западные источники информируют, что суданские власти предоставляет территорию для российской базы абсолютно бесплатно. Кроме того, Москва теперь имеет право на ввоз любого вооружения через аэропорты и порты Судана.

Отметим, что военно-морская база РФ в Судане может стать потенциальным «ключом» к Центральной Африке, где у Кремля имеются свои интересы.