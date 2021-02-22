Американские эксперты рассказали о высоком экспортном потенциале российского истребителя Су-57

Сегодня, 11:09

Александр Зуев

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Американские эксперты рассказали о высоком экспортном потенциале российского истребителя Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57

Обозреватели американского издания «Military Watch» перечислили потенциальных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57. Они отметили, что иностранные покупатели заинтересованы в приобретении экспортной версии истребителя Су-57, который способен развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость. 

По мнению экспертов, экспортный вариант Су-57Э, разработанный в рекордно короткие сроки, может стать настоящим хитом. Американские обозреватели считают, что российские боевые машины в первую очередь нужны Алжиру, так как это африканское государство занимается модернизацией своего военного авиапарка. С помощью российских Су-57 Алжир укрепит свои ВВС. 

Ранее появилась информация о планах Алжира закупить 14 истребителей Су-57. Американцы также отмечают, что к российской авиатехнике проявляет интерес Индия, однако ранее в Нью-Дели отказались от совместной разработки истребителя. Тем не менее издание подчеркивает, что Индия все же может приобрести партию новых самолетов. Эксперты из США также уверены, что Вьетнам, который использует Су-27 и Су-30, также заинтересуется российскими Су-57. Обозреватели заключают, что новый российский истребитель пятой генерации привлечет к себе внимание большого числа стран Юго-Восточной Азии.

Как пишут обозреватели, одноместный двухмоторный истребитель отличается тем, что в нем реализованы технологии малозаметности. Этого удалось добиться благодаря использованию композитных материалов при создании самолета и уникальной аэродинамической конфигурации, что обеспечивает низкий уровень радиолокационной и инфракрасной заметности.

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