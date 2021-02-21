В Пентагоне США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

Сегодня, 11:39

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В Пентагоне США пожаловались на безрассудные действия российских военных летчиков в небе

Америка возмущена безрассудными действиями российских летчиков, которые «приводят к угрозе для авиации ВВС США». Об этом сообщил журналист и обозреватель Ральф Клэм, который указал, что российские военные лётчики создают напряжённость не только в районах Чёрного и Балтийского морей, но и прямо угрожают США своими полётами вблизи Аляски, информирует «Avia.pro».

Американский публицист Ральф Клэм заявил, что данная проблема с Москвой требует «срочного решения». Он отметил, что участившиеся опасные маневры российских летчиков и растущее число тесных контактов между воздушными, сухопутными и военно-морскими силами США, НАТО и их коллегами с российской стороны угрожает эскалации конфликта.

«Мы располагаем фото- и видео доказательствами того, что российские летчики демонстрируют безрассудное поведение и провоцируют столкновения с американской авиацией своими близкими маневрами возле наших самолетов и флота. Такое крайне опасное поведение России и нарушение международных норм безопасности воздушного и морского судоходства вряд ли является хорошей основой для избегания рисков», - прокомментировал обозреватель.

Эксперт указал, что высшее командование НАТО и США неоднократно подавали жалобы касательно непозволительного поведения российских летчиков, но никакой реакции за этим не последовало. Примечательно, что Ральф Клэм предпочел умолчать, что все «опасные» действия российских самолетов произошли именно после того, как авиация ВВС США приблизилась к российским границам. После этого в небо были подняты истребители, целью которых было не допустить незаконное пересечение американских самолетов российских границ, а также препятствование возможным провокациям.

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