США перебросили к северным границам России стратегические ракетоносцы

Американское присутствие вблизи российских границ продолжает набирать обороты — США перебросили к северным границам РФ стратегические ракетоносцы. 22 февраля на территории Норвегии приземлились только три стратегических ракетоносца, которые были помещены на военную авиабазу Эрланн, информирует «Avia.pro».

Три американских стратегических ракетоносцы B-1B Lancer прибыли в Норвегию для развертывания на постоянной основе — это потенциально увеличивает возможности НАТО и США для провокаций у северных российских границ. Учитывая недавние заявления Вашингтона о намерениях выбить Россию из Арктики, обеспечив здесь свободу судоходству, переброс стратегических ракетоносцев на норвежскую базу точно был предпринят не для учений или временного размещения.

Активизация действия США в непосредственной близости от российских границ заставило Москву привести в полную боевую готовность военные объекты, расположенные у границ страны. Россия готова ответить на любую провокацию со стороны США, в том числе и уничтожением любого самолёта, нарушившего российскую границу — причем независимо от того, была ли это случайная ошибка или целенаправленная провокация.