ЕС и США договорились координировать меры по противодействию РФ и Китаю

Сегодня, 09:14

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ЕС и США договорились координировать меры по противодействию РФ и Китаю
Министр иностранных дел стран ЕС Энтони Блинкен

Министры иностранных дел стран ЕС провели видеоконференцию с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. В ходе беседы обсуждалась проблема установления в мире первенства демократии против других государственных систем. Также представители ЕС и США договорились о совместных противостояниям вызовам со стороны России и КНР. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Об итогах переговоров рассказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мне приятно сообщить, что у нас с Блинкеном прошла насыщенная дискуссия в позитивном русле. Речь шла как о том, чтобы усилить наше партнерство, так и о том, как обеспечить себе мировое лидерство в борьбе с пандемией коронавируса или в восстановлении экономики. В мире появились споры о том, какая из государственных систем лучше соответствует запросам людей. Мы должны доказать миру, что лучше демократии ничего нет», - рассказывает представитель Евросоюза.

Боррель добавил, что с госсекретарем США поднимался вопрос о возможных вызовах со стороны России и Китая. ЕС заявили, что готовы вместе отвечать на них.

При этом представитель Европейского Союза отметил, что в отношениях США с РФ и КНР есть большая разница. Так, союз всячески развивает с Китаем торговое сотрудничество, пытаясь вести диалог по вопросам человеческих прав и гражданских свобод.

«Я считаю, что готовность Китая вести подобную дискуссию с Брюсселем является серьезным отличием в подходах Москвы и Пекина к проблеме», - заключил Боррель.

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