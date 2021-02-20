Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

Сегодня, 22:04

Ольга Громова

0

Image 16+
Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

Министр обороны Украины Андрей Таран оконфузился, перепутав в ходе брифинга Министерство финансов с Международным валютным фондом.

Пресс-конференция состоялась в понедельник, 22 февраля. Присутствующие на мероприятии журналисты поинтересовались, почему военнослужащим задерживают выплаты.

«Средства все выплачиваются, в том числе и на оздоровление. Но определенная задержка все же имеется. О задержке — вопрос не ко мне, его лучше направить в МВФ. Вопрос приближения бюджета — для того, чтобы платить все вовремя», — заявил Таран.

В этот момент журналисты недоуменно переглянулись, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак все же решил подсказать Тарану, что тот оговорился и имел ввиду явно не МВФ, а украинский Минфин. Однако поправка только вконец запутала главу оборонного ведомства.

В итоге он не придумал ничего лучшего, как одним махом «убить двух зайцев» - вспомнить о двух учреждениях одновременно.

«Для того чтобы платить все вовремя… Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ», — отрезал Таран.

Хомчак, видимо, уже представляя, как будут потешаться журналисты, снова указал министру обороны на ошибку.

«МВФ — это немного другое», - прямым текстом укорил главнокомандующий.

И тут повисла пауза. Поразмыслив немного, Таран осознал, что оконфузился, и решил признать ошибку.

«Хорошо, Министерство финансов, сорри», — извинился он.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

РФ готова к продолжению переговоров с Турцией о поставке истребителей Су-35 и Су-57

Сегодня, 13:19

В NI рассказали, как Россия «разорвет НАТО пополам» в случае войны

Сегодня, 09:14

До конца 2021 года Украина получит 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2 для освобождения Донбасса

Вчера, 23:49

Россия официально допустила возможность уничтожения самолетов Израиля, атакующих Сирию

Вчера, 11:19

Глава кабмина ЦАР поблагодарил военных из Руанды за помощь в борьбе с боевиками

20-02-2021, 21:40

Британка с металлоискателем нашла сокровища викингов

20-02-2021, 13:19

РФ предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

20-02-2021, 09:39

Член РСМД Кирилл Семенов оказался турецким пропагандистом

19-02-2021, 17:49

Индонезия купит истребители F-15EX и Rafale у США и Франции

19-02-2021, 16:04

Эксперт Леонков: ополченцы Донбасса будут разгромлены в случае нападения Украины и Турции

19-02-2021, 15:19

РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к берегам Норвегии

19-02-2021, 03:09

В РФ заявили о возможности «проредить орбиту» США

18-02-2021, 15:19

Эксперт Кнутов: НАТО все активнее готовится к полномасштабной войне с Россией

18-02-2021, 09:19

Аналитик из NI пытается образумить новую администрацию президента США

17-02-2021, 16:24

В каком случае США не будут угрожать российские подлодки

17-02-2021, 13:24

В США считают, что модернизированные истребители F-15 увеличат боевую мощь военной авиации

17-02-2021, 10:19

В Сети опубликованы кадры «ужасных» посадок самолетов-разведчиков ВВС США U-2

17-02-2021, 09:49

Россия получила две военные авиабазы в Беларуси

17-02-2021, 00:49

«Спутник V» в Индии могут одобрить через несколько недель

16-02-2021, 22:59

Россиянка назвала самые необычные привычки жителей Турции

16-02-2021, 18:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров