Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

Министр обороны Украины Андрей Таран оконфузился, перепутав в ходе брифинга Министерство финансов с Международным валютным фондом.

Пресс-конференция состоялась в понедельник, 22 февраля. Присутствующие на мероприятии журналисты поинтересовались, почему военнослужащим задерживают выплаты.

«Средства все выплачиваются, в том числе и на оздоровление. Но определенная задержка все же имеется. О задержке — вопрос не ко мне, его лучше направить в МВФ. Вопрос приближения бюджета — для того, чтобы платить все вовремя», — заявил Таран.

В этот момент журналисты недоуменно переглянулись, а главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак все же решил подсказать Тарану, что тот оговорился и имел ввиду явно не МВФ, а украинский Минфин. Однако поправка только вконец запутала главу оборонного ведомства.

В итоге он не придумал ничего лучшего, как одним махом «убить двух зайцев» - вспомнить о двух учреждениях одновременно.

«Для того чтобы платить все вовремя… Это Министерство финансов должно согласовать с МВФ», — отрезал Таран.

Хомчак, видимо, уже представляя, как будут потешаться журналисты, снова указал министру обороны на ошибку.

«МВФ — это немного другое», - прямым текстом укорил главнокомандующий.

И тут повисла пауза. Поразмыслив немного, Таран осознал, что оконфузился, и решил признать ошибку.

«Хорошо, Министерство финансов, сорри», — извинился он.