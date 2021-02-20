В NI рассказали, как Россия «разорвет НАТО пополам» в случае войны

Моделирование военных учений в Польше показало, что в случае войны Россия может «разорвать НАТО пополам».

Об этом заявил обозреватель американского издания National Interest Джон Россомандо, пишет ПолитРоссия .

Он отмечает, что по сценарию учений, которые были смоделированы в Польше, противник нападал с северо-восточного направления, то есть вероятным противником могла бы стать Россия.

Польские военные ожидали, что армия страны сможет выдержать натиск с востока до 20 дней, но при заданных параметрах оказалось, что противник уже через 4 дня возьмет в кольцо Варшаву, а на следующий день польские войска будут вынуждены признать поражение.

Таким образом, можно говорить о том, что Польша все еще остается ахиллесовой пятой в рядах НАТО. Россия же за последние годы серьезно нарастила свою военную мощь. В частности, Западный военный округ получил современные танки Т-90, а также модернизированные версии Т-72Б3М, сюда же были поставлены бронетранспортеры БТР-82 вместе с боевыми машинами пехоты, средствами ПВО, ПРО и РЭБ.

Этого вооружения, уверен аналитик, достаточно для того, чтобы в считанные дни обрушить оборону не только Польши, но и Прибалтики.

Чтобы укрепить оборону Польши, отмечает эксперт, НАТО следует незамедлительно помочь Варшаве перевооружить свою армию. Взамен устаревшей советской технике следует поставить Польше более современное и эффективное.