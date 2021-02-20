До конца 2021 года Украина получит 20 турецких беспилотников Bayraktar TB2 для освобождения Донбасса

Турция намерена поставить для Украины 20 беспилотников Bayraktar TB2 — причем часть их продаст со значительной скидкой, для того чтобы Киев мог задействовать эту технику для противостояния на Востоке Украины. Предполагается, что скидка может достигнуть 55 миллионов долларов — таким образом, Киеву практически даром достанется передовое турецкое оружие. Об этом пишет «Avia.pro».

Украина рассчитывает получить от Турции минимум 6 беспилотников Bayraktar TB2 за смешную сумму в 3.4 миллионов долларов — тогда как среднерыночная стоимость таких дронов составляет минимум 50 миллионов долларов. Такая невиданная щедрость со стороны Турции является своего рода «рекламой» беспилотников — Анкара оговорила, что Киев обязательно должен применить турецкие дроны при эскалации военных действий на Донбассе. Поставка беспилотников по цене в 16 раз ниже рыночной действительно может привлечь внимание к турецким байрактарам со стороны иностранных инвесторов – для Киева же главным остается то, что Турция предоставляет несколько единиц передового оружия почти даром, и ВСУ получат дополнительные возможности для возобновления военного конфликта на Востоке Украины.

Примечательно, что по оценкам экспертов, эффективность беспилотников Bayraktar TB2 при карабахском конфликте является сильно преувеличенной, и ВСУ может ожидать серьезное разочарование в своих надеждах на положительный исход войны на Донбассе с применением турецких дронов.