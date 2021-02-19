Россия официально допустила возможность уничтожения самолетов Израиля, атакующих Сирию

Москва публично заявила о готовности сбивать самолеты Израиля в случае, если их налеты на Сирию будут возобновлены. Агрессия Израиля в сирийской зоне потенциально создает угрозу и для российских военнослужащих, поэтому РФ готова действовать жестко для защиты своих бойцов. Об этом пишет «ИноСМИ».

Российское руководство в лице спецпредставителя Александра Лаврентьева официально предупредило Израиль о намерении остановить агрессию Тель-Авива в Сирии дипломатическим или военным путем. Александр Лаврентьев указал, что такие меры являются «необходимыми для противодействия эскалации насилия на территории Сирии» и высказал надежду, что израильское правительство услышит предупреждение от России.

«Необходимо срочно прекратить контрпродуктивные действия, ведущие к повышению градуса напряжения в регионе, и если для этого потребуется применить силу, Россия будет к этому готова», - сообщил Лаврентьев.

В этом заявлении спецпредставителя президента РФ явно прослеживается намек на то, что чаша терпения Москвы уже иссякает, и действия Израиля на территории Сирии вызывают как минимум сильное раздражение у российский военнослужащих. Не исключено, что первым шагом России для уменьшения израильского присутствия в Сирии станет перехват израильских самолетов — для этого придется поднять в небо истребители ВКС. В случае, если такое предупреждение не поможет, могут быть применены и российские средства ПВО для обнаружения, отслеживания и уничтожения израильской техники.