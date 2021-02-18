Глава кабмина ЦАР поблагодарил военных из Руанды за помощь в борьбе с боевиками

Премьер-министр Центральноафриканской Республики Фирмен Нгребада поблагодарил российских инструкторов и военнослужащих из Руанды за помощь в ликвидации боевиков и освобождении территорий страны.

В ЦАР продолжается масштабная контртеррористическая спецоперация против боевиков «Союза за мир в ЦАР» (UPC). По последним данным, национальная армия смогла полностью освободить город Иппи.

Освобожденный населенный пункт находится на шоссе между Бриа и Бамбари. Именно по этой трассе в настоящий момент продвигаются Вооруженные силы ЦАР (FACA). Ранее правительственная армия сумела восстановить контроль над городом Бамбари.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада на своей странице Facebook выразил отдельную благодарность российским инструкторам и военнослужащим из Руанды за помощь в ликвидации боевиков и освобождении территорий.

Как выразился африканский политик, без этой поддержки борьба с экстремистами, терроризирующими мирное население, не была бы столь эффективной. Нгребада также выразил уверенность, что это далеко не последний успех армии ЦАР, и в дальнейшем правительственные силы смогут полностью уничтожить все анклавы UPC в республике, вернув под контроль правительства все территории.

Инструкторы из России, которых ряд медиаресурсов выдают за бойцов «ЧВК Вагнера», работают в ЦАР более двух лет, передавая опыт ведения боевых действий местным военнослужащим. Благодаря этому национальная армия Центральноафриканской Республики, ранее состоявшая из нескольких отдельных формирований, за короткий период превратилась в сильную и боеспособную армию.