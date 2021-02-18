Британка с металлоискателем нашла сокровища викингов

На британском острове Мэн женщина, увлекающаяся кладоискательством, благодаря своему металлоискателю нашла сокровища викингов. Об этом со ссылкой на статью в The Guardian сообщает «Лента.ру».

Кэт Джайлс, прочесывая частную территорию, услышала, что металлоискатель издает звук, указывающий на золото. Она взялась за лопату и не прогадала. В земле лежали настоящие сокровища - британка откопала браслет из золота, брошь из серебра, серебряный нарукавник и много других украшений. Взглянув на них, она сразу же поняла, что клад представляет огромную историческую ценность, поэтому поспешила связаться с Музеем национального наследия острова Мэн.

Ученые, изучив находку, пришли к определенным выводам. Они полагают, что сокровища были закопаны в 950 году нашей эры.

«Браслет — особенно редкая находка. Во времена викингов вещи редко делали из золота. Для торговли и демонстрации богатства куда чаще использовали серебро», - поведал куратор музея Эллисон Фокс.

В феврале 2021 года находка британки была официально признана сокровищем. Она будет передана на хранение в Музей национального наследия острова Мэн.

Кладоискательница и владелец земли могут рассчитывать на выплату вознаграждения от государства после того, как будет определена рыночная стоимость найденных украшений.