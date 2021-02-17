Член РСМД Кирилл Семенов оказался турецким пропагандистом

Сегодня, 17:49

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Член РСМД Кирилл Семенов оказался турецким пропагандистом

Публицист Кирилл Семенов представляется в прессе как востоковед и специалист по Ближнему Востоку. Но все говорит о том, что он занимается откровенной пропагандой и лоббирует интересы Турции в России.

Семенов работает под началом Российского совета по международным делам (РСМД). Организация создавалась с целью «содействия процветания России через интеграцию в глобальный мир». Она учреждена Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Российской академией наук (РАН), Министерством иностранных дел (МИД) РФ и информагентством «Интерфакс».

Деятельность Кирилла Семенова идет вразрез с задачами совета. Материалы «востоковеда» носят протурецкий характер. Например, Семенов поддерживает сирийскую оппозицию, выступающую против легитимного президента Сирии Башара Асада. Он называет правительство САР «преступным». Его позиция не соответствует заявленной Министерством иностранных дел РФ. Публицист оправдывает вторжение Анкары в суверенное государство и поддерживает действия незаконных вооруженных формирований.

Материалы Кирилла Семенова регулярно публикуются зарубежными и российскими оппозиционными СМИ. Их можно найти на «Радио Свобода» (СМИ-Иноагент), на «Дожде», в Syria Direct, в Al-Monitor и других изданиях. Многие из них финансируются западными организациями (в том числе американским Госдепартаментом) и распространяют антироссийскую пропаганду.

Особое отношение к Семенову можно увидеть на TRT Russian. Ресурс создавался с целью распространения протурецких настроений в русскоязычном сегменте интернета. «Востоковед» часто выезжает в Турцию. На его странице в Facebook опубликовано фото из турецкого посольства.

Работа публициста вряд ли была нацелена на укрепление отношений Москвы и Анкары. Не может не удивлять, что Кирилл Семенов остается экспертом под эгидой РСМД. Ведь ни о каком процветании государства через глобальную интеграцию с такими деятелями не может быть и речи.

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