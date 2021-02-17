Индонезия купит истребители F-15EX и Rafale у США и Франции

Индонезия купит для своих ВВС истребители F-15EX у американской компании Boeing и истребители Rafale у Франции. В период с 2021 по 2024 год для обновления парка, в общей сложности, будет закуплено 44 воздушных судна. Об этом сообщило издание Sindonews.

Согласно опубликованным по итогам заседания руководства ВВС Индонезии документам, страна закупит 36 французских истребителей. Еще восемь будут произведены в Штатах - речь о F-15EX.

Предполагается, что шесть из 44 планируемых к покупке самолетов прибудут в Индонезию уже к 2022 году. Помимо боевых истребителей, Индонезия вознамерилась купить «транспортник» C-130J и средневысотные БПЛА.

Переговоры о закупке французских истребителей Джакарта вела в течение всего прошлого года, и они увенчались успехом. При этом остается неясной доля контракта о приобретении страной одиннадцати российских истребителей Су-35.

Он был подписан еще 14 февраля 2018 года в Джакарте. Однако минуло уже три года, а документ, как пишет «Военное обозрение», так и не был финализирован.