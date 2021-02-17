РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к берегам Норвегии

Сегодня, 03:09

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РФ готовит массированный ракетный обстрел вод примыкающих к берегам Норвегии

Российская Федерация готова ответить ракетным обстрелом водной акватории, примыкающей к территории Норвегии, если НАТО устроит для России очередную провокацию. 

В соответствии с информацией, появившейся в распоряжении информационно-новостного агентства Avia.pro, в период с 18 по 24 февраля 2021 года, военное командование Российской Федерации собирается организовать массированные ракетные пуски в районе, расположенном севернее материковой части Норвегии. Ракеты будут пущены, как предполагается, не только с судов ВМФ России, но и вероятно, предполагаются массированные ракетные залпы средствами боевой авиации Российской Федерации. В соответствии с информацией, предоставленной NOTAM, территория, расположенная между Норвегией и Шпицбергеном, является зоной поражения российских ракет. 

«Россия предупреждает, что скоро состоится боевой пуск нескольких ракет в направлении сектора Медвежьей пропасти. «Поражающая территория пуска ракет Российской Федерации» – такая короткая предупредительная запись появилась для летчиков (NOTAM) как уведомление об опасной зоне, которая сейчас появилась на север от материковой Норвегии. Этот предупредительный сигнал касается временного промежутка с 18 по 24 февраля. Может быть, это случайно, а может быть, нет, но полигон для испытаний ракет, принадлежащий Российской Федерации, находится как раз в территориальной зоне между 22-м и 25-м градусами восточной долготы, иначе говоря, вокруг 24-го меридиана. Союзная авиация, как правило, не устраивает своих маневров к востоку от этой линии из-за ограничений, введенных Норвегией». 
Пресс-секретарь норвежских вооруженных сил майор Бриньяр Стордал также подтвердил, что вооруженные силы Российской Федерации объявили опасной зону NOTAM над международными водами между материковой Норвегией и островом Медвежий», – сообщает Телеграм-сообщество «Записки охотника». 

Министерство Обороны РФ пока никаких официальных заявлений об этой ситуации не высказало. 

Международные военные эксперты предполагают, что российские ракетные пуски запланированы в ответ на развёртывание на территории Норвегии сразу четырёх американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, которые будут находиться в этой стране, имеющей общую границу с Россией, на постоянной основе.

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