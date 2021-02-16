В РФ заявили о возможности «проредить орбиту» США

Российские эксперты указали, что технические возможности и специалисты ВКС России могут «проредить орбиту США». В частности, отмечается прохождение испытаний системы противоракетной обороны А-235 «Нудоль», которая продемонстрировала свою мощь в перехвате межконтинентальных баллистических ракет, информирует «РИА Новости».

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник в запасе Виктор Мураховский указал, что проведенное в ноябре 2020 года испытание «Нудоли» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане показало «неограниченные возможности российской ракеты». С ее помощью не только будет обеспечена защита страны от воздушно-космического нападения и предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, но и способность «проредить орбиту» США.

Мураховский указал, что если произойдет реальное обострение международной военной обстановки, Россия обеспечит себе полный контроль за околоземной орбитой, а также сможет не только отслеживать западные спутники, но и эффективно их уничтожать. В ответ на это глава космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд отметил, что испытание российской ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту является прямым вызовом для США.