Эксперт Кнутов: НАТО все активнее готовится к полномасштабной войне с Россией

Сегодня, 09:19

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Эксперт Кнутов: НАТО все активнее готовится к полномасштабной войне с Россией

Юрий Кнутов: НАТО все активнее готовится к полномасштабной войне с Россией.

На брифинге представителей Пентагона прозвучало, что Россия для НАТО представляет значительную угрозу. Вместе с тем, Вашингтон надеется на сотрудничество с Москвой там, где их интересы переплетаются с российскими. Однако, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, военные маневры со стороны США и НАТО у границ России грозят превратиться в полномасштабную войну. Об этом сообщает Nation News.

«НАТО все активнее готовится к войне с Россией. Упор делается на крупномасштабные учения типа «Защитник Европы 2021». Эти учения легко перевести в реальные масштабные военные провокации в Калининграде, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Исходя из потенциальной угрозы, Россия заявила об усилении своей военной группировки в Калининграде и других регионах», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам Кнутова, потенциальная угроза со стороны альянса заставила ее усилить свои военные группировки в Калининграде и других регионах.

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