Новая американская власть должна понять, что силы США небезграничны. Таким мнением со своими читателями поделился автор The National Interest (NI), аналитик Уиллис Крумхольц.

Президент США Джо Байден заявил, что намерен вернуть страну в число участников ядерной сделки с Ираном, а также возобновить членство Соединённых Штатов во Всемирной организации здравоохранения и в Парижском соглашении по климату. Бывший президент Трамп вывел США из всех этих организаций и договорённостей.

Также Байден намерен вернуть сотрудничество с Североатлантическим альянсом к уровню отношений «до Трампа» и обозначил чёткую позицию по РФ и КНР.

Аналитик National Interest уверен, что, судя по речи хозяина Белого дома, во внешней политике он рискует совершить больше ошибок, чем его предшественники допустили за последние два десятка лет. Так, президент в своих речах забывает о таких проблемных для страны точках, как Ирак, Сирия, Афганистан и многие африканские страны, где присутствует военный контингент США.

Крумхольц считает, что Белый дом, скорее всего, намерен оставить войска в вышеупомянутых регионах, а то и расширить присутствие американских ВС за границей. По мнению автора NI, Джо Байден не осознаёт, что силы страны на исходе.

Известно, что в большинство стран военных США никто не приглашал. К примеру, в Сирию они явились, чтобы свергнуть Башара Асада. Сейчас в Пентагоне заявляют, что американские военные остались в САР для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ). И это официальная позиция Вашингтона, хотя террористов в Сирии разгромила Россия, а именно «ЧВК Вагнера», спецназ и ВКС РФ.

«И дело даже не в том, что США вмешиваются в конфликт шиитов и суннитов, которому уже 1400 лет. Американские политики используют разрушение и хаос, чтобы создать государства по образу и подобию США», - резюмирует Крумхольц.