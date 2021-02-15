В каком случае США не будут угрожать российские подлодки

Российские подлодки представляют собой серьезную проблему для НАТО. Об этом пишет американское издание The Diplomat. Обозреватель издания The Diplomat Арно Собреро написал, что российский подводный флот возвращает себе позиции, которые были утрачены после распада СССР. Россия завоевывает лидерство благодаря развитию технологий и спуску на воду современных судов.

С выводами издания согласен военный эксперт, Виктор Мураховский. Он отметил, что российские субмарины действительно угрожают альянсу. Чего стоят только одни «Бореи», каждая из которых вооружена 16 ракетами «Булава», заметил эксперт. Подлодки, которые находятся на боевом дежурстве, угрожают НАТО, но только в том случае, если альянс совершит агрессию против России, отметил он. Автор статьи подчеркивает, что совершенствованию Россией своих подводных лодок способствовали стабилизации экономической ситуации в стране и рост оборонного бюджета.

Как пишет автор статьи, в 1991 году в эксплуатации находилось более 200 советских подводных лодок, в том числе около 60 атомных с баллистическими ракетами. Через десять лет на плаву остались 64 субмарины, но в начале 2000-х России удалось предотвратить упадок подводного флота.

Публицист отмечает, что если на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера «Юрий Долгорукий» было потрачено 16 лет, то четвертый представитель этого класса «Князь Владимир» поступил на флот уже за шесть лет. Еще четыре такие подлодки находятся в различной степени готовности.

Также Собреро обратил внимание на то, что за последние семь лет в России были введены в строй восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

Публицист также упомянул, что многоцелевые атомные подлодки четвертого поколения проекта 885 «Ясень» продемонстрировали продвижение вперед в области акустической скрытности, интеграции подсистем и оружия.

По данным ВМС США, головной корабль этого класса «Северодвинск» стал самой боеспособной российской ударной подводной лодкой из когда-либо построенных. Кроме того, Россия сейчас разрабатывает субмарину пятого поколения и вводит в строй носители комплекса «Посейдон». Значительным событием является оснащение подводных лодок ударной ракетой дальнего действия «Калибр». По словам публициста, масштабная калибризация ВМФ России повышает его ударную мощь. После принятия на вооружение гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» ударная мощь ВМФ РФ только увеличится.