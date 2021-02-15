«Спутник V» в Индии могут одобрить через несколько недель

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Индии могут одобрить уже через несколько недель. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол страны в России Бала Венкатеш Варма.

«Российская вакцина «Спутник V» проходит испытания в Индии, и в течение следующих нескольких недель ожидается, что она будет одобрена индийским регулятором», — поведал глава дипмиссии.

Он добавил, что после одобрения регулятором российский препарат начнут производить на производственных мощностях страны. Вакцина будет производиться в Индии для Индии, а также для России и рынков третьих стран. Это будет огромным вкладом двух государств в борьбу с ковид-пандемией, заверил господин Варма.

«Индия и Россия — важные страны в вопросах производства антикоронавирусной вакцины. Индия располагает одними из крупнейших мощностей для производства в мире», — отметил посол.

В конце января СМИ сообщили, что фармкомпания Dr. Reddy's Laboratories (она совместно с РФПИ проводит третью фазу клинических испытаний «Спутник V» на территории Индии) намерена запросить у властей разрешение на экстренное использование препарата.